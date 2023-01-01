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"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تونس وموريتانيا والمغرب

الإثنين 24 يوليو 2023 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تونس وموريتانيا والمغرب



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تونس وموريتانيا والمغرب، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2023-2024.

ودعت وزارة التعليم العالي، الطلبة الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني  www.mohe.pna.ps للاطلاع على التفاصيل كاملة، بما فيها التعليمات، والشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم.

وأوضحت أن تقديم الطلبات، مرفقة بالوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول، يتم في مقر الوزارة برام الله – الماسيون، أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

#التعليم العالي #تونس #منح دراسية #المغرب #موريتانيا

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