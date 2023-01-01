10 نصائح طبية للحفاظ على النظافة الشخصية صيفا

وكالات / سما /

يعد الحفاظ على النظافة الشخصية في الصيف من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها لاسيما في أيام الحر المرتفعة والمتواصلة وما ينجم عنها من تعرق خلال العمل أو استخدام المواصلات العامة، ما قد يشكل حرجا من الظهور بشكل غير مناسب أمام الآخرين.



الطبيب إبراهيم طوبال علي، من مديرية صحة ولاية كوجا إيلي التركية، يقدم مجموعة من النصائح الطبية للحفاظ على النظافة الشخصية خاصة في فصل الصيف.

وقال طوبال علي في حديثه للأناضول: "الحفاظ على النظافة الشخصية صيفاً أمر مهم للغاية للشعور بالانتعاش والثقة وللتخلص من رائحة العرق والروائح الأخرى".

وفيما يلي النصائح الطبية التي قدمها الطبيب للمساعدة في الحفاظ على النظافة الشخصية خلال فصل الصيف:



1- الحرص على الاستحمام يوميا بالماء والصابون الناعم لإزالة العرق والأوساخ والجراثيم.

2- استخدام مزيل فعال لرائحة العرق: إذ أن اختيار مزيل يحتوي على المواد المضادة للبكتيريا يساعد في تقليل رائحة العرق؛ ويُفضل استخدام المنتجات التي تحتوي على مركبات مثل الألومنيوم والزنك.

3- تجنب الملابس الضيقة: فارتداء الملابس القطنية والفضفاضة تساعد على تهوية الجلد وامتصاص العرق، وبالتالي تقليل احتمال حدوث رائحة غير مرغوب بها.

4- تغيير الملابس بانتظام: يجب تغيير الملابس المبتلة بالعرق فورًا واختيار الملابس النظيفة والجافة لارتدائها.

5- الاهتمام بالقدمين: وذلك من خلال غسل القدمين يوميًا وتجفيفهما جيدًا بعد الاستحمام، واستخدم مسحوق القدم إذا لزم الأمر، وارتداء الجوارب القطنية والأحذية المريحة والتي تسمح بتهوية القدمين.

6- الاهتمام بالشعر: حيث يجب غسل الشعر بانتظام للتخلص من الدهون والأوساخ التي قد تسبب روائح غير مرغوب بها، واستخدام شامبو مناسب لنوع الشعر.

7- استخدام العطور بحذر: يمكن استخدام العطور والمعطرات لتعزيز الانتعاش، ولكن يجب الحذر من استخدامها بكميات كبيرة، حيث قد تتعارض مع رائحة العرق وتنتج روائح غير مرغوب بها عند خلطها.

8- شرب الكثير من الماء: يُعتبر الحفاظ على الجسم مُرطبًا من الداخل أمرًا هامًا، فشرب الكثير من الماء يساعد في التخلص من السموم ويقلل من كثافة العرق ورائحته.

9- تجنب المأكولات الحارة والتوابل القوية: فقد تؤثر المأكولات الحارة والتوابل القوية على رائحة العرق وتجعلها أكثر غلبة، فيجب تجنبها قدر الإمكان.

10- الحفاظ على النظافة الشخصية للمناطق الحساسة: من خلال الاهتمام بنظافة المناطق الحساسة بشكل خاص للوقاية من الالتهابات والروائح المزعجة.

وختم طوبال عليه بقوله "يجب تذكر أن الحفاظ على النظافة الشخصية هو عادة صحية وضرورية للحفاظ على صحة الجلد والوقاية من العدوى والروائح غير المرغوب بها".