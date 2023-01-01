واتساب يختبر ميزة جديدة ترتبط بالمكالمات المرئية الجماعية

وكالات / سما /

أعلنت شركة ميتا، بأن خدمة التراسل الفوري "واتساب" تختبر زيادة عدد جهات الاتصال التي يمكن معها بدء مكالمة مرئية جماعية.

رفع عدد جهات الاتصال

ووفقاً لموقع "WABetaInfo" المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، تتيح "واتساب" المملوكة لشركة ميتا، إجراء مكالمات الفيديو لما يصل إلى 32 جهة اتصال في الوقت ذاته، ولكنها تتيح بدء المكالمات بسبع جهات اتصال فقط، وبعد بدء المكالمة يمكن للعدد المتبقي إلى 32 الانضمام إلى المكالمة.



ووجد "WABetaInfo"، أن الخدمة تختبر رفع عدد جهات الاتصال التي يمكن معها بدء مكالمة مرئية جماعية إلى 15 شخصاً، وذلك في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.15.14 من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، وفي الإصدار ذي الرقم 23.15.1.70 من تطبيق واتساب لنظام آي أو إس.



ونشر الموقع لقطة شاشة تؤكد أنه يمكن اختيار ما يصل إلى 15 جهة اتصال عند إنشاء مكالمة مرئية جماعية، وبعد بدء المكالمة يمكن للآخرين الانضمام إليها.

ويُعتقد أن الهدف الرئيس من هذا التحديث هو تمكين المستخدمين من اختيار مزيد من المشاركين أثناء إعداد المكالمة الجماعية.



يُشار إلى أن اختبار هذه الميزة يأتي بُعيد إطلاق تطبيق واتساب الرسمي للساعات الذكية العاملة بنظام التشغيل "وير أو إس/ WearOS"، وذلك بعد مدة تجريبية استمرت أشهراً.



كما يأتي الاختبار بعد إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بدء دردشات مع أشخاص مجهولين من خلال البحث عن أرقام هواتفهم، دون حفظها في دفتر العناوين، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

شركة ميتا

وتعد "ميتا" واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، وإحدى أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، إلى جانب ألفابت، أمازون، أبل، ومايكروسوفت.

وتشمل منتجات وخدمات "ميتا" فيسبوك، ماسنجر، فيسبوك ووتش وفيسبوك بورتال.



وفي أكتوبر 2021، غيرت الشركة الأم لفيسبوك اسمها من شركة فيسبوك إلى "ميتا" من أجل "عكس تركيزها على بناء ميتافيرس". وفقاً لـ"ميتا"، تشير "ميتافيرس/metaverse" إلى البيئة المتكاملة التي تربط جميع منتجات الشركة وخدماتها.



وخلال الربع الأول من عام 2023، حققت شركة ميتا نتائج مالية إيجابية متجاوزةً توقعات المحللين.