نصائح لإطالة عمر بطارية جهازك الخلوي

وكالات / سما /

يمكنك إطالة عمر بطارية هاتفك عن طريق إيقاف البحث عن شبكات Wi-Fi واتصالات Bluetooth، بالإضافة إلى إيقاف تشغيل الإشعارات غير الضرورية.

صرح بذلك لوكالة "نوفوستي" الروسية ناطق باسم هيئة "روس كاتشِستفو" (الجودة الروسية).

وأكدت الهيئة أنه حتى في حال عدم استخدام الهاتف، فإن عددا كبيرا من التطبيقات الموجودة فيه تعمل في نظام "الخلفية" وتجمع المعلومات وتستهلك طاقة البطارية. حتى ورق الجدران الحي مع الرسوم المتحركة تستهلك طاقة البطارية لأنها تستخدم موارد وحدة معالجة الرسومات.

في هذا الصدد، يوصي المتخصصون في مركز الاختبارات الرقمية في الهيئة بفصل الأذونات في قسمي "البحث عن شبكات Wi-Fi" " و "البحث عن اتصالات Bluetooth" في الإعدادات. وأوضحوا أنه "هكذا سيتوقف الهاتف باستمرار عن البحث عن الإشارات الخارجية مما يخفف العبء الملقى عليه".

بالإضافة إلى ذلك، تتعقب تطبيقات وخدمات التحليلات باستمرار نشاط المستخدم وموقعه عبر شبكات Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول. ويمكن الحد من جمع البيانات عن طريق فصل خيار "إرسال البيانات من أجل التشخيص". وحسب الخبراء، سيؤدي ذلك إلى تسريع الهاتف الذكي ومنع المطورين من إرسال بيانات النشاط إلى خوادمهم.

ويجب عليك أيضا إيقاف تشغيل الإشعارات الفورية. وأكدت الهيئة أنه "نظرا لأن الشاشة هي العنصر الأكثر "شرَهاً" في سلسلة استهلاك الطاقة على الهاتف الذكي فإننا نوصي أيضا بالذهاب إلى"الإعدادات"- "قفل الشاشة" وفصل خيار "الاستيقاظ لإظهار الإشعارات". والآن، عندما تتلقى إشعارا أو رسالة لن تضيء شاشة الهاتف، مما يعني أنها ستوفر البطارية".

وبالتالي، فإن تعطيل بعض الخيارات على الهاتف الذكي يمكن أن يساعد في تحسين الأداء أو إطالة عمر البطارية أو رفع مستوى الأمان.