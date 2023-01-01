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خدمات الشاطئ وبيت حانون الأهلي يصعدان لدور الـ16 من كأس غزة

الإثنين 24 يوليو 2023 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات الشاطئ وبيت حانون الأهلي يصعدان لدور الـ16 من كأس غزة



غزة / سما /

التحق فريقي خدمات الشاطئ وأهلي بيت حانون لركب المتأهلين لدور ال16 من بطولة كأس غزة التي تحمل اسم المرحوم “إبراهيم أبو سليم” بعد الفوز على جماعي رفح وشباب خانيونس توالياً.

وحسم خدمات الشاطئ تأهله لدور ال16 بعد فوزه على جماعي رفح 5-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الدرة.

سجل خماسية الشاطئ، أحمد أبو حسنين 29، وسامح عويضة 42 + 45 + 92، وأنس أبو ستيتة 90، ليواجه الشاطئ الفائز من مباراة خدمات رفح ونماء.

وفي المباراة الثانية حقق أهلي بيت حانون (درجة أولى) مفاجأة بإقصاء شباب خانيونس (درجة ممتازة) بعد الفوز عليه 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

سجل هدفي الحوانين، نور عامر (23) من ركلة جزاء، ومحمود الشنباري (92). ليتأهل بيت حانون لمواجهة الشجاعية الفائز على الاستقلال 1-0.

#خدمات الشاطئ #بيت حانون الأهلي #كأس غزة

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