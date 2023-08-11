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إقالة مدير فني في غزة بعد أول مباراة

الإثنين 24 يوليو 2023 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقالة مدير فني في غزة بعد أول مباراة



الوسطى / سما /

بدأ مسلسل تغيير المدربين لأندية غزة مبكراً مع انطلاق منافسات الموسم الجديد ومع أول مباراة في كأس غزة التي انطلقت الجمعة الماضي.

ونشر مدرب خدمات النصيرات نادر النجار تغريدة على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك” أعلن فيها قرار إقالته من تدريب الفريق بعد أول مباراة خاضها في بطولة الكأس.

وقال النجار في تغريدته إن هناك عدة أسباب دفعت لاتخاذ هذا القرار منذ بداية فترة الإعداد، لكنه تحفظ عن الكشف عنها احتراماً لكيان خدمات النصيرات على حد قوله.

وخاض النجار أول مباراة مع خدمات النصيرات في بطولة الكأس التي خسرها بركلات الترجيح أمام خدمات خانيونس بعد التعادل في الوقت الأصلي 1/1.

وسيكون خدمات النصيرات مطالباً بإيجاد مدرب بديل لاستكمال فترة الإعداد لانطلاق دوري الدرجة الأولى يوم 11-8-2023.

#غزة #مدير فني #كأس غزة #خدمات النصيرات #نادر النجار

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