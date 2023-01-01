وعد مُثير من كلوب لجمهور ليفربول قبل بداية الموسم

وكالات / سما /

قدم يورجن كلوب، مُدرب ليفربول، وعداً مُثيراً لجمهور الريدز قبل بداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد خسر خلال الموسم المُنتهي كافة البطولات التي شارك فيها، كما خسر فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد.

وقال كلوب، في تصريحات نقلها موقع توك سبورت البريطاني، :”هُناك الكثير من الأمور التي علينا القيام بها، سوق الانتقالات مفتوح”.

وأضاف :”لو كان اليوم مُكوناً من 28 ساعة في هذه اللحظة فإن الأمر لن يُمثل أي مُشكلة، سأتمكن من شغل هذا الوقت بسهولة”.

وأضاف :”لايزال هناك 3 أسابيع ونصف حتى أول مُباراة لنا في الموسم، وهُناك بعض الأمور التي عليها أن تحدث قبل ذلك، بالطبع فيما يتعلق بسوق الانتقالات”.

وأوضح كلوب مقصده بالقول :”الأمر واضح الآن، وسيحدث، هُناك لاعبون جُدد سيأتون، وسيكون لدينا فريق جيد”.

وتابع رسالته لجمهور ليفربول بالقول :”ما أرغب في طلبه منكم هو أن تثقوا بنا، نحن نشعر حقاً بالمسئولية عما يحدث هُنا”.

وأضاف :”سنقوم حقاً بكل شيٍ مُمكن لنحظى بموسمٍ لن ننساه أبداً، هذه هي الخطة”.