صمت إنريكي المريب حول أزمة مبابي يزيد الشكوك

وكالات / سما /

سلطت صحيفة سبورت الكتالونية الضوء على موقف لويس إنريكي، المدير الفني باريس سان جيرمان، من أزمة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي تم استبعاده من رحلة الفريق إلى اليابان لخوض الجولة التحضيرية.

وقرر النادي الباريسي استبعاد مبابي من قائمة الفريق في المباريات الودية، وذلك للضغط عليه من أجل الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف، لتجنب رحيله مجاناً في الصيف التالي.

ووصل باريس سان جيرمان إلى اليابان صباح اليوم الأحد، وخرج المدرب لويس إنريكي للتحدث أمام وسائل الإعلام إلى جوار 3 لاعبين، وهم ماركو أسينسيو وماركينيوس ولوكاس هيرنانديز.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن لويس إنريكي التزم الصمت حول قضية مبابي في المؤتمر الصحفي، وهذا يزيد الشكوك التي أثيرت في فرنسا حول انزعاج المدرب الإسباني من قرار إدارة النادي.

وأضاف التقرير أن إنريكي ليس راضياً عن إقصاء مبابي من قائمة الفريق، لكنه لا يريد التدخل في الأمور الإدارية بالوقت الراهن، كما أشارت الصحيفة الكتالونية أيضاً أن هناك بعض اللاعبين في النادي غير مرتاحين لقرار إبقاء كيليان في باريس.