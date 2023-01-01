  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على حساب ميلان بثلاثية

الإثنين 24 يوليو 2023 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على حساب ميلان بثلاثية



وكالات / سما /

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في قلب الطاولة على ميلان الإيطالي بالفوز بثلاثية أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخراً بهدفين نظيفين باللقاء الودي الذي جمع الناديين استعداداً للموسم الجديد.

وبدأ ميلان المباراة بشكلٍ مثالي بتسجيل هدفه الأول بالدقيقة 25 من عمر الشوط الأول عبر رأسية رائعة من الإنجليزي توموري.

وفي الدقيقة 42، نجح الوافد الجديد الشاب لوكا روميرو في تسجيل هدفاً رائعاً لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي بهدفين نظيفين.

ولكن في الشوط الثاني تغير الوضع رأساً على عقب بتسجيل ريال مدريد هدفين متتاليين عبر النجم الأوروجواني فيدي فالفيردي، الأول جاء في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، والثاني بعدها بدقيقتين فقط ليتعادل المرينجي.

وأهدى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الفوز لصالح فريقه ريال مدريد بتسجيله الهدف الثالث بالدقيقة 84 بعد انفراده بمرمى الحارس الفرنسي مايك مينيان، لينتهي اللقاء بفوز مثير لأبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه ودياً نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الخميس المقبل، قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة يوم الأحد القادم أمام برشلونة.

#ريال مدريد #ميلان

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نتنياهو يكذب بشأن حالته الصحية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

"ذي نيوركر" الأمريكية: هل هذه نهاية "بيبي"؟

"هرتسوغ" يقدم تسوية جديدة بشأن التعديلات القضائية

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب دعماً للتعديلات القضائية

التعليم تعلن عن منح دراسية في المغرب وتونس وموريتانيا

بايدن: في ضوء التهديدات لإسرائيل يُمنع المضي قدمًا في الاصلاح

الأخبار الرئيسية

خطوة استفزازية قد تُشعل التوتر .. “مسيرة الأعلام” التهويدية تتجهز للانطلاق ودعوات فلسطينية للتصدي

بايدن: في ضوء التهديدات لإسرائيل يُمنع المضي قدمًا في الاصلاح

إصابات واعتقالات.. الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة في مخيم نور شمس بطولكرم

توماس فريدمان يناشد بايدن : أنت فقط من يستطيع انقاذ اسرائيل

"هرتسوغ" يقدم تسوية جديدة بشأن التعديلات القضائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية