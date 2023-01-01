ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على حساب ميلان بثلاثية

وكالات / سما /

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في قلب الطاولة على ميلان الإيطالي بالفوز بثلاثية أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخراً بهدفين نظيفين باللقاء الودي الذي جمع الناديين استعداداً للموسم الجديد.

وبدأ ميلان المباراة بشكلٍ مثالي بتسجيل هدفه الأول بالدقيقة 25 من عمر الشوط الأول عبر رأسية رائعة من الإنجليزي توموري.

وفي الدقيقة 42، نجح الوافد الجديد الشاب لوكا روميرو في تسجيل هدفاً رائعاً لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي بهدفين نظيفين.

ولكن في الشوط الثاني تغير الوضع رأساً على عقب بتسجيل ريال مدريد هدفين متتاليين عبر النجم الأوروجواني فيدي فالفيردي، الأول جاء في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، والثاني بعدها بدقيقتين فقط ليتعادل المرينجي.

وأهدى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الفوز لصالح فريقه ريال مدريد بتسجيله الهدف الثالث بالدقيقة 84 بعد انفراده بمرمى الحارس الفرنسي مايك مينيان، لينتهي اللقاء بفوز مثير لأبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه ودياً نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الخميس المقبل، قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة يوم الأحد القادم أمام برشلونة.