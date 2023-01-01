4 ملفات على برشلونة غلقها قبل بداية الموسم

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية النقاب عن أربعة ملفات يتوجب على نادي برشلونة غلقها قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني بنحو 21 يوماً.

الملف الأول يتعلق بمستقبل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي تلقى عرضاً مغرياً من نادي النصر السعودي، براتب إجمالي 200 مليون يورو، موزع على 5 سنوات، بمعدل 40 مليون يورو للموسم الواحد.

وبدأ برشلونة بالفعل في التحرك لوضع النقاط على الحروف بخصوص مستقبل ديمبلي، حيث شرع في المفاوضات مع اللاعب ووكيله قبل عدة أيام من أجل الجلوس على طاولة واحدة وتجديد العقد.

وأوضحت ماركا أن ديمبلي أراح برشلونة من فكرة رحيله ببند الشرط الجزائي مقابل 50 مليون يورو، حيث أخبر النادي أنه لا ينوي الخروج بهذا الشكل في الصيف الجاري.

ويتوجب على برشلونة حسم مستقبل أليخاندرو بالدي مع الفريق، وبالفعل تحرك النادي وبدأ المفاوضات لضمان استمراره بعقد جديد، علماً بأن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2024.

الأمر ذاته ينطبق على لامين يامال، الذي بلغ السن القانوني، لكي يتمكن من التوقيع على أول عقد احترافي، حيث وصل إلى عامه 16 قبل نحو عشرة أيام فقط.

آخر اسم في ملف التجديدات هو المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، ووصفت ماركا وضعيته بالمختلفة، حيث أفاد خوان لابورتا، رئيس النادي، بأن عملية تجديد عقد تشافي لن تم بشكل فوري، وسيركز النادي على تدعيم الصفوف أولاً، في ظل تأكيد تشافي أنه لن يكون مشكلة للنادي في هذا الصدد بأي حال من الأحوال.