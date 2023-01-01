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خطوة استفزازية قد تُشعل التوتر .. “مسيرة الأعلام” التهويدية تتجهز للانطلاق ودعوات فلسطينية للتصدي

الإثنين 24 يوليو 2023 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطوة استفزازية قد تُشعل التوتر .. “مسيرة الأعلام” التهويدية تتجهز للانطلاق ودعوات فلسطينية للتصدي



القدس المحتلة / سما /

أعلنت “منظمات الهيكل” المزعوم وعدد من منظمات اليمين الاستيطانية، عن تنظيم “مسيرة أعلام” تهويدية في القدس، ستنطلق الساعة 9:45 ليلا من يوم الأربعاء المقبل، وستمر في البلدة القديمة.

 وتستهدف المسيرة التهويدية أبواب المسجد الأقصى، الجديد والزاهرة والعمود والأسباط، لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة ثم إلى ساحة البراق.

وتصاعدت الدعوات للرباط في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات جماعات المستوطنين فيما يسمى بـ”ذكرى خراب الهيكل”.

 كما تعالت الدعوات لضرورة تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، دفاعاً عن الأقصى، الذي يتعرض لتهديدات كبيرة جراء المخططات الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس.

وحذرت جهات فلسطينية من تفجر الأوضاع في مدينة القدس، جراء تواصل جرائم الاحتلال وتصاعد مخططاته الاستيطانية بحق المقدسات الإسلامية. وأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن مخططات المستوطنين للمساس بالأقصى، تمثل صاعق تفجير وشعبنا سيتصدى للعدوان.

 وأوضح حمادة أن شعبنا المرابط في قمة اليقظة، ولن يصمت أمام مساعي العدو لتحقيق قفزات في مخططاته ضد الأقصى، داعياً إلى النفير والتصدي لمخططات المستوطنين بالمسجد المبارك نهاية الأسبوع الجاري.

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