وجهة غير متوقعة لجواو فيليكس هذا الصيف

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن نادي بنفيكا البرتغالي يحلم بالتعاقد مع جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم جواو فيليكس بالرحيل عن أتلتيكو مدريد هذا الصيف في ظل توتر علاقته مع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني والذي دفعه للرحيل عن الروخيبلانكوس في يناير الماضي على سبيل الإعارة.

وعاد جواو فيليكس هذا الصيف للأتلتي بعد تجربة لم تكلل بالنجاح مع تشيلسي الإنجليزي للبحث من جديد عن فريق آخر ينضم إليه هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنفيكا –فريق جواو فيليكس السابق- يحلم باستعادة اللاعب من جديد هذا الصيف في ظل صعوبة انتقاله إلى برشلونة الإسباني، الفريق الذي يرغب الشاب البرتغالي في الانتقال إليه.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لن يقدر على التعاقد مع جواو فيليكس بسبب أزمته المالية بجانب رغبته الشديدة في الحصول على خدمات البرتغالي الآخر برناردو سيلفا، حيث سيتحرك النادي للتعاقد أولاً مع برناردو إذا كانت هناك فرصة للتعاقد مع اسم كبير قبل انتهاء الميركاتو.

وأكملت “آس” أن سلاح بنفيكا للتعاقد مع فيليكس هو الوقت، حيث ليس لديهم المال اللازم للتعاقد معه، ولكنه يرى أنه سيكون الخيار الأخير لأتلتيكو مدريد حال فشله في بيع اللاعب لأي نادٍ آخر هذا الصيف.