رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها إصابة مواطنين بالرصاص المعدني في قرية رمانة غرب جنين، وتجريف المستوطنين أراضي، وأوامر هدم في سلوان.

كما تناولت تأكيد رئيس الوزراء محمد اشتية، دعم الحكومة والتزامها بتحقيق مخرجات اجتماع الفصائل.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يلتقي أردوغان غدا ويهنئ نظيريه المصري بذكرى ثورة يوليو والصيني بالذكرى الـ102 لتأسيس الحزب الشيوعي

- اشتية يدين جريمة اغتيال الفلسطيني مؤيد حميدي منسق برنامج الغذاء العالمي في اليمن

- اشتية: نريد النجاح لاجتماع الفصائل وملتزمون بتحقيق مخرجاته وندعمه بقوة

- السفير المصري: لم ولن نتوقف عن بذل المساعي الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية

- مواجهات في رمانة والاحتلال يخطر بهدم منشآت في سلوان ويقتحم عدة أحياء بالقدس

- إضعاف القضاء.. 951 عنصر احتياط نشط في "الاستخبارات العسكرية" يعلقون خدمتهم

- تنديد بقرار حماس تحويل استراحة مخصصة لذوي الإعاقة إلى مشروع استثماري

- 28 أسيرة في "الدامون" يعشن ظروفا حياتية صعبة وجلسة محكمة اليوم للأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

- وقفة احتجاجية تنديدا بمحاولة اقتحام كنيسة مار إلياس في حيفا

* "الأيام":

- "الكنيست" نحو إجراء تصويت حاسم اليوم.. الاحتجاجات تتصاعد وتمرد "الاحتياط" يتسع

- إسرائيل: الشركات والمجمعات التجارية الكبرى تعلن الإضراب الشامل اليوم

- إصابتان خلال المواجهات مع الاحتلال في رمانة واعتقال فتاة من الخليل

- أوامر بهدم منزل ومتاجر في سلوان والمستوطنون يعتدون في محافظات عدة

- القدس: مستوطنون يفرغون محتويات منزل "صب لبن" في البلدة القديمة

- أوكرانيا تتوعد بـ "الرد" بعد قصف أوديسا وبلينكن يقول إن كييف استعادت نصف أراضيها

* "القدس":

- الرئيس يزور تركيا ويلتقي الرئيس أردوغان غدا

- مظاهرات ومسيرة نحو القدس وهرتسوغ يقدم عرضا جديدا للتسوية

- مستوطنون يجرفون أراضي وأوامر هدم في سلوان

- اشتية: نريد النجاح لاجتماع الفصائل وملتزمون بتحقيق مخرجاته وندعمه بقوة

- نتنياهو يخضع لزراعة منظم لنبضات القلب

- متطرفون يهود يحاولون مجددا اقتحام كنيسة ودير مار إلياس في حيفا

- سفراء أميركا السابقون في إسرائيل يدعون إلى قطع المساعدات عنها