الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين ويستولي على مركبتين في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، واستولت على مركبتين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت براء رائد عصافرة، بعد الاستيلاء على مركبته، والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عيسى عصافرة عقب الاستيلاء على مركبة والده، والشاب عماد عصافرة، والطالب في جامعة الخليل بهاء وجيه الزهور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت، عبد الله موسى بحر، من بلدة بيت أمر.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.