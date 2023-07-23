  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين ويستولي على مركبتين في الخليل

الإثنين 24 يوليو 2023 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، واستولت على مركبتين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت براء رائد عصافرة، بعد الاستيلاء على مركبته، والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عيسى عصافرة عقب الاستيلاء على مركبة والده، والشاب عماد عصافرة، والطالب في جامعة الخليل بهاء وجيه الزهور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت، عبد الله موسى بحر، من بلدة بيت أمر.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نتنياهو يكذب بشأن حالته الصحية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

"ذي نيوركر" الأمريكية: هل هذه نهاية "بيبي"؟

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب دعماً للتعديلات القضائية

"هرتسوغ" يقدم تسوية جديدة بشأن التعديلات القضائية

التعليم تعلن عن منح دراسية في المغرب وتونس وموريتانيا

هآرتس: حان الوقت لواشنطن أن تستخدم العصا لا الجزرة مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

بايدن: في ضوء التهديدات لإسرائيل يُمنع المضي قدمًا في الاصلاح

إصابات واعتقالات.. الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة في مخيم نور شمس بطولكرم

"هرتسوغ" يقدم تسوية جديدة بشأن التعديلات القضائية

قناة عبرية: نتنياهو يكذب بشأن حالته الصحية

photo_2023-07-23_20-08-50

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب دعماً للتعديلات القضائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية