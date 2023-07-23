"الإحصاء": ارتفاع العجز التجاري بنسبة 23% في أيار

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عجز الميزان التجاري للأراضي الفلسطينية سجل ارتفاعا بنسبة 23% خلال شهر أيار من عام 2023 مقارنة بالشهر الذي سبقه، و4% مقارنة بالشهر المناظر 2022.

وأوضح الإحصاء في تقرير له، حول التجارة الخارجية المرصودة للسلع للشهر المرصود، أن قيمة العجز التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت 577.6 مليون دولار أميركي في شهر أيار الماضي.

وارتفعت الصادرات خلال شهر أيار من عام 2023 بنسبة 27% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 21% مقارنة بشهر أيار من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 142.7 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر المرصود بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 88% من إجمالي قيمة الصادرات. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 16% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وارتفعت الواردات خلال شهر أيار بنسبة 24% مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بشهر أيار من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 720.3 مليون دولار أميركي.

وخلال الشهر المرصود، ارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 14% مقارنة بشهر نيسان 2023، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 38% مقارنة بالشهر السابق.