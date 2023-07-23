نشطاء يطالبون شركتي "غوغل" و"أمازون" بإنهاء عقودهما مع دولة الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

طالب نشطاء وحقوقيون في الساحة الأميركية، الموظفين العاملين في شركتي "غوغل" و"أمازون"، بالانضمام إلى زملاء لهم يرفضون العمل في هاتين الشركتين، في ظل استمرارهما في تقديم الخدمات إلى جيش الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وكانت خدمات "أمازون ويب وغوغل كلاود" قد وقعتا عقدًا بقيمة 1.22 مليار دولار لتوفير تكنولوجيا السحابة للحكومة والجيش الإسرائيلي.

ويرى النشطاء أنه من خلال التعامل مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ستسهّل شركتا "غوغل" و"أمازون" على الحكومة الإسرائيلية مراقبة الفلسطينيين وإجبارهم على الخروج من أراضيهم.

ويستعد النشطاء لجمع حشد أكبر من العاملين في الشركتين وأيضا من المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، للاعتصام أمام قمة Amazon Web Services السنوية في مدينة نيويورك في الـ26 من الشهر الجاري بعنوان: "#NoTechForApartheid"، لإيصال رسالة إلى إدارة الشركتين برفض السماح بالعمل كالمعتاد طالما أن أمازون تواصل جني الأرباح من العنف والقمع اللذين يواجههما الفلسطينيون يوميًا.