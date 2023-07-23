نتنياهو يغادر المستشفى للمشاركة في جلسة الكنيست

القدس المحتلة / سما /

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الإثنين، مستشفى شيبا، بعد أن خضع فيه لعملية جراحية لوضع جهاز لتنظيم نبضات القلب.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الفريق الطبي أوصى نتنياهو بالراحة في المنزل لمدة 48 ساعة على الأقل، ولمدة أسبوعين بشكل عام والتخفيف من تحركاته.

ومكث نتنياهو في المستشفى لمدة يومين، وسط شكوك حول حالته الصحية وشفافية المعلومات التي كان يقدمها بنفسه عبر فيديوهات قصيرة يتم تسجيلها ونشرها عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت قناة 13 العبرية، الليلة الماضية، إن نتنياهو تعرض لمدة 12 ثانية لضربات غير منتظمة في القلب ما دفع لنقله بشكل عاجل ليلة السبت - الأحد، للمستشفى، وتقرر إجراء العملية الجراحية له.

وسيشارك نتنياهو، اليوم في جلسة الكنيست للتصويت على قانون "المعقولية" المثير للجدل.