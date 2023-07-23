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إضعاف القضاء : اتصالات لتسوية بين الائتلاف والمعارضة بلا نتائج

الإثنين 24 يوليو 2023 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضعاف القضاء : اتصالات لتسوية بين الائتلاف والمعارضة بلا نتائج



القدس المحتلة / سما /

لم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة بشأن تسوية حول مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية عن أي تقدم، حتى صباح اليوم الإثنين. واستمرت الاتصالات بوساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، طوال الليل، فيما يقترب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يتوقع أن يبدأ ظهر اليوم.

والتقى هرتسوغ، فور عودته من الولايات المتحدة، مساء أمس، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مستشفى "شيبا" حيث يرقد بعد زرع جهاز تنظيم نبض القلب. والتقى هرتسوغ لاحقا مع رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني، بيني غانتس. ويتمحور الخلاف بين الائتلاف والمعارضة حول مدة تجميد باقي تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، ويطالب الائتلاف بألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر.

متظاهرون ضد إضعاف القضاء يغلقون أحد مداخل الكنيست

أغلق مئات المتظاهرين ضد خطة إضعاف جهاز القضاء أحد مداخل الكنيست في القدس، صباح اليوم. ويخطط المتظاهرون الجلوس على الشارع لعدة ساعات، وسيحاولون إغلاق مداخل أخرى للكنيست، حيث سيجري التصويت على إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة، ظهر اليوم.

ودعا قادة الاحتجاجات معارضي الخطة القضائية إلى الوصول إلى القدس، وأعلنوا أن المظاهرات لن تتوقف في حال توصل المعارضة والائتلاف إلى تسوية بشأن تجميد تشريعات الخطة القضائية.

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