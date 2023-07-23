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توماس فريدمان يناشد بايدن : أنت فقط من يستطيع انقاذ اسرائيل

الإثنين 24 يوليو 2023 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توماس فريدمان يناشد بايدن : أنت فقط من يستطيع انقاذ اسرائيل



واشنطن / وكالات /

"فقط بايدن يستطيع إنقاذ دولة إسرائيل":هدا ما كتبه الصحفي الأمريكي الشهير توماس فريدمان مقالا في صحيفة نيويورك تايمز والذي وجه فيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس حو بايدن يطلب منه التدخل لحل الأزمة في إسرائيل.

كتب فريدمان " سيدي الرئيس ، هذه الديمقراطية اليهودية بحاجة ماسة إلى قطار جوي آخر لإنقاذها من الانهيار من الداخل. إنها بحاجة إلى إمداد عاجل وهو شيء لا يمكن لأي شخص آخر توفيره.

يشير فريدمان بإصبع الاتهام إلى رئيس الوزراء نتنياهو ويحمله مسؤولية الأزمة. "إذا استمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولة تمرير مشروع قانون من شأنه أن يحرم المحكمة العليا الإسرائيلية من أهم صلاحياتها القانونية - لمراجعة التعيينات أو القرارات المتطرفة ، فسيؤدي ذلك إلى كسر الجيش الإسرائيلي ، وتقويض ليس فقط القيم المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل - ولكن أيضًا المصالح الحيوية للولايات المتحدة".

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