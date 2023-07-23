غانتس يتقدم على نتيناهو في اخر استطلاع للرأي في اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، مساء الأحد، أن حزب "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، يحصل على 30 مقعدا في الكنيست إذا ما أجريت انتخابات عامة في إسرائيل، متقدما على الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يحصل على 27 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع أن 46% من الإسرائيليين يرفضون التعديل القانوني الرامي لإلغاء حجة عدم المعقولية؛ في حين يؤيد 35% من المشاركين في الاستطلاع التشريع القضائي الذي يقع في قلب خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء؛ في حين قال 19% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، يحل حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد في المركز الثالث، ويحصل على 17 مقعدا في الكنيست، يليه تحالف تيار الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش والذي يضم "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، ويحصل على 10 مقاعد.