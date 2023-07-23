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سرايا القدس " كتيبة طولكرم" تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس فجر اليوم

الإثنين 24 يوليو 2023 06:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس " كتيبة طولكرم" تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس فجر اليوم



طولكرم/سما/

أكدت سرايا القدس -كتيبة طولكرم، فجر اليوم الاثنين 24 يوليو 2023، أن مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس، في حقل من النيران والعبوات المتفجرة المعدة مسبقاً في عدة محاور من مخيم نور شمس ومحيط المخيم مما أدى إلى إعطاب عدد من الآليات.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري أن مجاهديها الأبطال يستهدفون قوات وآليات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس بصليات كثيفة من الرصاص، والعبوات الناسفة.

وأضافت الكتيبة: "رداً على العدوان المستمر تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة نوع (سيف1) معدة مسبقاً في جرافة صهيونية ما أدى إلى إعطابها واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص".

كما تمكن مجاهدو كتيبة طولكرم، من توجيه ضربات مركزة صوب قوات وآليات الاحتلال على أكثر من محور بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

كما تمكنوا من استهداف ستهدفون قوات الاحتلال في منطقة المحجر وحارة السلام ويفجرون عدد من العبوات الناسفة في آليات وجنود الاحتلال.

و كانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي اقتحمت اليوم الاثنين 24 يوليو 2023، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

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