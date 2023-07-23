  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: احتفال لمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية

الأحد 23 يوليو 2023 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: احتفال لمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية



رام الله/سما/

احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية لدى فلسطين، مساء اليوم الأحد، بالعيد الوطني للجمهورية.

وحضر الاحتفال، الذي أقيم في مدينة رام الله، رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، ووزراء، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى دولة فلسطين، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وتقدم اشتية باسم الشعب الفلسطيني، والرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، بأصدق التهاني إلى شعب مصر الشقيق والقيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناسبة الذكرى الـ71 لثورة يوليو المجيدة.

وأشار إلى أن هذه الثورة أرادت لشعب مصر الحرية وجسدت التلاحم بين قوى الثورة والشعب، وحملت معاني عظيمة للكرامة والاستقلال، وكانت بداية نهضة كبيرة لمصر تجلت فيها عزيمة الشعب المصري، وقدرته على تحقيق التغيير، والأمل باستقلال القرار العربي، وإظهار حقيقة قوة شعوبنا العربية، وألهمت حركات التحرر بما قدمته من نموذج في العدالة والقيم الإنسانية.

#جمهورية مصر العربية

الأكثر قراءة اليوم

فيلم إسرائيلي جديد عن غولدا مائير يكشف حقيقة الجاسوس أشرف مروان

أسعار صرف العملات

"ذي نيوركر" الأمريكية: هل هذه نهاية "بيبي"؟

هآرتس: حان الوقت لواشنطن أن تستخدم العصا لا الجزرة مع "إسرائيل"

أول تصريح من نتنياهو بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب

عـن كـهـربـاء غـزة ..! أكرم عطا الله

ما هو القانون الذي أثار سخطاً واسعاً في "إسرائيل" وهل من الممكن إلغاؤه؟

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-23_20-08-50

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب دعماً للتعديلات القضائية

معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: الجيش أمام خطر التفكك

photo_2023-07-23_19-58-29

اقتصادي إسرائيلي: التعديلات القضائية ستسبب أضراراً اقتصادية خطيرة للغاية

هنية: نتطلع لإنجاح لقاء القاهرة

photo_2023-07-23_16-55-37

951 عنصر في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلقون خدمتهم.. وهرتسوغ لنتنياهو: يجب أن نتوصل لاتفاق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية