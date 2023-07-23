رام الله: احتفال لمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية

رام الله/سما/

احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية لدى فلسطين، مساء اليوم الأحد، بالعيد الوطني للجمهورية.

وحضر الاحتفال، الذي أقيم في مدينة رام الله، رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، ووزراء، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى دولة فلسطين، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وتقدم اشتية باسم الشعب الفلسطيني، والرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، بأصدق التهاني إلى شعب مصر الشقيق والقيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناسبة الذكرى الـ71 لثورة يوليو المجيدة.

وأشار إلى أن هذه الثورة أرادت لشعب مصر الحرية وجسدت التلاحم بين قوى الثورة والشعب، وحملت معاني عظيمة للكرامة والاستقلال، وكانت بداية نهضة كبيرة لمصر تجلت فيها عزيمة الشعب المصري، وقدرته على تحقيق التغيير، والأمل باستقلال القرار العربي، وإظهار حقيقة قوة شعوبنا العربية، وألهمت حركات التحرر بما قدمته من نموذج في العدالة والقيم الإنسانية.