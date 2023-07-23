إطلاق فعاليات الأسبوع الأولمبي في المحافظات الشمالية

رام الله/سما/

-أطلقت اللجنة الأولمبية، مساء اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع الأولمبي الوطني في المحافظات الشمالية، من أمام ضريح الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، بمدينة رام الله، بمشاركة واسعة من الأسرة الرياضية الفلسطينية.

وتزامن إطلاق الأسبوع مع تنظيم ماراثون فلسطين بلا مخدرات، الذي ينظمه اتحاد الشرطة سنويا، بالتعاون مع ألعاب القوى، ومع نهاية الماراثون، أقيمت فعاليات حفل الأسبوع الأولمبي، بحضور مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو، وأمين عام اللجنة الأولمبية عبد المجيد حجة، ومدير الرياضة العسكرية العميد أمل خليفة، ورئيس اتحاد الشرطة الرياضي العميد بسام جبر، إضافة إلى ممثلين عن إدارات الاتحادات الرياضية.

ومع إيقاد الشعلة، انطلقت الفعاليات الرياضية والفنية والتراثية، حيث نظمت العديد من الفقرات الاستعراضية لاتحاد الووشو كونغ فو، والتايكواندو، والمواي تاي، وجوجيتسو، وكراتيه، وجودو، والأيكيدو، وكيك بوكسينغ والجمباز، إضافة إلى سباق الدراجات الهوائية وفقرات من التراث الوطني الفلسطيني.

ويقام الأسبوع الأولمبي الوطني، احتفاء باليوم الأولمبي العالمي، ويهدف إلى نشر الثقافة الأولمبية لدى المجتمع، وحثّه على ممارسة النشاط الرياضي.

وتحرص اللجنة الأولمبية على إحياء اليوم الأولمبي بشكل سنوي، من خلال تنظيم أسبوع رياضي ثقافي كامل، في شقيّ الوطن، والشتات، وبالشراكة مع مختلف المؤسسات الرسمية والتعليمية والأهلية.

ونقل حجة، تحيات رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب، إلى كافة المشاركين في هذا العرس الرياضي، مشيدا بتعاون الرياضة العسكرية واتحاد الشرطة وكافة الاتحادات الرياضية المشاركة بإحياء الفعالية.

وأكد التزام اللجنة الأولمبية بتنظيم هذه الفعالية التي تقام احتفاء بتأسيس اللجنة الأولمبية الدولية، من خلال تنظيم أنشطة رياضية ثقافية مفتوحة لكافة فئات المجتمع في شقيّ الوطن والقدس والشتات، استنادا لمبدأ ممارسة النشاط الرياضة حق للجميع.

ولفت حجة إلى أن الأسبوع الأولمبي حمل رسالة وطنية من خلال إطلاقه في المحافظات الجنوبية من بيت الشهيد الخالد ياسر عرفات، وفي المحافظات الشمالية من الضريح، تعبيرا وتأكيدا على أن رسالة الرياضة هي رسالة وطنية مستمدة من هوية شعبنا التي رسخها الشهيد أبو عمار.

وأوضح أن الأسبوع الأولمبي يهدف إلى تكريس الأخلاقيات الأولمبية، حيث أن الرياضة تسمو بالإنسان صحيا وعقليا، مشيرا إلى أن الحفل يقام بالتزامن مع أنشطة متنوعة تقام في المحافظات الجنوبية والشتات.

بدورها، أكدت خليفة أن الأسبوع الأولمبي حدث مميز، تبادر الرياضة العسكرية للمشاركة فيه، وهي وسيلة لمحاربة كل الآفات المجتمعية، مشيرة إلى أن رسالة الرياضة العسكرية هي الحرص على ممارسة النشاط الرياضي وتجنب السلوكيات السلبية التي تضر بالمجتمع.

من جهته، لفت العميد جبر إلى أن ماراثون فلسطين بلا مخدرات، هو حدث سنوي توعوي يكافح آفة المخدرات، ويهدف إلى حماية شبابنا وتوجيه طاقاتهم نحو ممارسة الرياضة التي تلعب دوراً هاماً في صقل شخصية الفرد والحفاظ على صحته الجسدية.

يشار إلى أن فعاليات الأسبوع الأولمبي، ستختتم مساء الثلاثاء المقبل، في المحافظات الجنوبية، وذلك بتكريم الاتحادات الرياضية المشاركة بالفعاليات وكوادر العمل الرياضي التي ساهمت بإنجاز هذا الحدث الرياضي المهم.