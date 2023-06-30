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هنية: نتطلع لإنجاح لقاء القاهرة

الأحد 23 يوليو 2023 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: نتطلع لإنجاح لقاء القاهرة



الدوحة/سما/

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية بالبيان الذي صدر عن اللقاء الوطني الذي انعقد في غزة ورام الله اليوم الأحد، بمشاركة ممثلين عن شعبنا في الشتات والداخل المحتل، والذي حمل مضامين تشكل منصة مهمة للقاء الأمناء العامين في القاهرة.

وقال هنية في تصريح صحفي، إن هذا اللقاء الوطني عبّر عن الإرادة الجماعية للطيف الواسع من أبناء شعبنا في الداخل والخارج المنادية بضرورة بناء خطة وطنية شاملة لمواجهة الحكومة الفاشية للكيان المحتل.

وأضاف هنية، أن الحالة الوطنية التي عكسها هذا اللقاء تؤكد أن محطة القاهرة القادمة والتي تأتي في ظل تحديات وجودية "يجب أن تضعنا أمام مرحلة جديدة عبر بناء الاستراتيجية الوطنية التي تقوم على أساس المقاومة الشاملة وتغيير قواعد السلوك السياسي مع العدو".

وشدد على أن ذلك يتطلب تهيئة جادة لإنجاح اللقاء القيادي وتحصينه من الإخفاق، خاصة الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأكد هنية على أن حركة "حماس" والقوى والفصائل الفلسطينية اتخذت التدابير التي تتطلع من خلالها لإنجاح لقاء القاهرة والارتقاء بنتائجه إلى مستوى اللحظة السياسية والميدانية الراهنة، بما في ذلك اللقاءات الثنائية التي تجري مع الفصائل وتكثيف الاتصال مع الأشقاء المصريين.

#اسماعيل هنية

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