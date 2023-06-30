التعليم تعلن عن منح دراسية في المغرب وتونس وموريتانيا

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في تونس وموريتانيا والمغرب للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2023/2024.

ويستطيع الطالب التقدم للمنافسة على دولة واحدة فقط، ويستطيع الطاللب التقدم للمنافسة على الدول التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية قد خصصت منح دراسية لسكان مدينة القدس وذلك زيادة على الحصة السنوية للشعب الفلسطيني.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم تخصيص تسع منح دراسية للطلبة المقدسيين لدرجة البكالوريوس في تونس للتخصصات التالية (علوم الاعلام والاتصال، العلوم الاعلامية ، تبنيج وانعاش، تصوير طبي، طب بشري)، لافتة إلى انه يخضع لنفس شروط التقديم.

للاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس في تونس اضغط هنـــا

لتعبئة طلب الحكومة التونسية لدرجة البكالوريوس اضغط هنــا

لتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنـــا

للاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس في موريتانيا اضغط هنـــا

لتقديم االطلب الالكتروني اضغط هنــــــا

للاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس في المغرب اضغط هنــا

لتعبئة طلب الحكومة المغربية لدرجة البكالوريوس اضغط هنا

لتقديم االطلب الالكتروني اضغط هنــــــا

آلية تقديم الطلب :

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة اعلاه لكل دولة ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات الخاصة لكل دولة .

تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.

عنوان الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية

هاتف:022982630 أو 022982655

فاكس : 022987833

الايميل : info.scholar@mohe.pna.ps

مكاتب التعليم العالي والبحث العلمي:

نابلس - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2 - هاتف رقم : 092341103

الخليل – الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2 - هاتف رقم : 022223332

غزة - وزارة التربية والتعليم العالي - تل الهوا

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه) في تخصصات مختلفة للعام 2023/2024. وبحسب الوزارة، الحكومة التونسية خصصت منح دراسية لسكان مدينة القدس وذلك زيادة على الحصة السنوية للشعب الفلسطيني.

للاطلاع على تفاصل المنح الدراسية لدرجة الماجستير في تونس اضغط هنـــــــا

لتقديم طلب الحكومة التونسية اضغط هنا

لتقديم الطلب الالكتروني اضغط هنـــــــا

للاطلاع على تفاصل المنح الدراسية لدرجة الدكتوراه في تونس اضغط هنـــــــا

لتقديم طلب الحكومة التونسية اضغط هنا

لتقديم الطلب الالكتروني اضغط هنـــــــا

آلية تقديم الطلب :

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة اعلاه ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات .

تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.

عنوان الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية

هاتف:022982630 أو 022982655

فاكس : 022987833

الايميل : info.scholar@mohe.pna.ps

مكاتب التعليم العالي والبحث العلمي:

نابلس - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2 - هاتف رقم : 092341103

الخليل – الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2 - هاتف رقم : 022223332

غزة - وزارة التربية والتعليم العالي - تل الهوا



