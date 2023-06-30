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أول تصريح من نتنياهو بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب

الأحد 23 يوليو 2023 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تصريح من نتنياهو بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في "صحة جيدة"، بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في المستشفى، ويخطط للحضور إلى الكنيست يوم الاثنين للتصويت على تغيير مهم في القانون.


جاءت تصريحات نتنياهو في بيان مصور عبر حسابه على "تويتر" قال فيه: "نواصل جهودنا لاستكمال التشريع وكذلك جهودنا للتوصل إلى إجماع، لكنني بالتأكيد أريدك أن تعرف أنني سأشارك زملائي في الكنيست صباح الغد".


وفي وقت سابق، خضع بنيامين نتنياهو لعملية جراحية في القلب بنجاح لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.


وبحسب أطباء مركز "شيبا" الطبي في تل هشومير، فإن "العملية كانت ناجحة دون مضاعفات والحالة الصحية لرئيس الوزراء جيدة بعد زرع منظم ضربات القلب، ويمكنه العودة إلى روتينه اليومي".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت، إن بنيامين نتنياهو سيخضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب.


وجاء في البيان "الليلة، سيخضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في مركز شيبا في مستشفى تل هشومير".


وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تم تكليف وزير العدل الإسرائيلي بالقيام بمهام نتنياهو خلال فترة إجرائه العملية الجراحية.


يشار إلى أن نتنياهو فقد الوعي في منزله بمدينة قيسارية جنوبي حيفا، الأسبوع الماضي، وأعلن ديوان رئاسة الوزراء أن "نتنياهو دخل المستشفى بكامل وعيه"، وأضاف البيان أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوضع جيد، بعد أن أجريت له سلسلة من الفحوصات في مستشفى شيبا في تل هشومير شرقي تل ابيب".

#نتنياهو

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