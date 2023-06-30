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إصابة صحفي إثر اعتداء مستوطنين جنوب غرب الخليل

الأحد 23 يوليو 2023 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة صحفي إثر اعتداء مستوطنين جنوب غرب الخليل



الخليل/سما/

أصيب صحفي إثر اعتداء مستوطنين على رعاة الأغنام اليوم الأحد، في منطقة خلة طه جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية،  بأن عدداً من مستوطني مستوطنة "نجهوت" قاموا بالاعتداء على رعاة الأغنام وتجريف أراضي تعود لعائلة المسالمة وتبلغ مساحتها نحو 15 دونماً.

وأضافت المصادر، أن المستوطنين نصبوا خياماً في المنطقة بحماية قوات الاحتلال، تمهيداً لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة والاستيلاء على أراضي المواطنين.

في غضون ذلك، أصيب الصحفي مشهور الوحواح بجروح وروض، أثناء تغطيته لعمليات التجريف واعتداءات المستوطنين.

#الخليل

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