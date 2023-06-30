"حماس": مخططات المستوطنين للمساس بالأقصى صاعق تفجير

القدس المحتلة/سما/

دعت حركة "حماس" أبناء شعبنا في كل المناطق للنفير والتصدي لمخططات الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك نهاية الأسبوع الجاري.

كما دعت حركة "حماس" الأحد، المواطنين لمواجهة العدوان الإسرائيلي الرامي لتدنيس المسجد الأقصى عبر مسيرة الأعلام وإحكام السيطرة عليه وتهديد الهوية الإسلامية فيه، بذريعة الاحتفال بما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي:" إن شعبنا المرابط في قمة اليقظة، ولن يصمت أمام مساعي العدو لتحقيق قفزات في مخططاته ضد الأقصى".

وحذر حمادة الاحتلال من غضبة شعبنا لحماية قدسه وأقصاه والدفاع عنه بأغلى ما يملك، "ولا تزال معارك البوابات الإلكترونية ومصلى باب الرحمة وغيرها ماثلة أمام العدو ليأخذ منها العبرة"