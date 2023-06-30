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مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعتمد ويحدث 122 مواصفة جديدة

الأحد 23 يوليو 2023 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعتمد ويحدث 122 مواصفة جديدة



رام الله/سما/

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الأحد، 43 مواصفة فلسطينية جديدة.

كما حدث المجلس خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وبحضور مدير عام المؤسسة حيدر حجة، 79 مواصفة فلسطينية في مجال المنتجات الإنشائية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الغذائية، والمنسوجات والملابس، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والمواد المعدنية، والمنتجات الكهروتقنية، والمنتجات والمحاصيل الزراعية، والمشتقات البترولية، والمواد الفاعلة سطحيا، والدهانات والورنيش، واللدائن، والأثاث، ومعدات الحماية الشخصية.

وصادق المجلس على (61) مواصفة فلسطينية تم مراجعتها واعتماد سريانها، وأوصت لجان التوصيف بإلغاء (6) مواصفات، بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها بناءً على تعليمات إعداد المواصفات.

وأوصى بتحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية على أن تكون وزارة الاقتصاد الوطني الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (107-2023) الخاصة ببيان الطاقة لأجهزة التبريد (الثلاجات).

كما أوصى المجلس بأن تكون وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني جهتين مختصتين بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (108-2023) الخاصة بالمياه المعدة للاستهلاك الآدمي، وأن تكون وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد جهتين مختصتين بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (109-2023) الخاصة بالمواد والأدوات البلاستيكية المعدة لملامسة الغذاء.

وأوصى أن تكون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاقتصاد الوطني جهتين مختصتين بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (110-2023) الخاصة بتعديل التعليمات الفنية الإلزامية رقم (68-2017) الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيسي.

واطلع المجلس على تقرير لزيارة وفد من مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى الاتحاد الروسي، للمشاركة في الفعاليات والنشاطات خلال الشهر الماضي، وعلى التقرير التراكمي للربع الأول، لإنجاز الخطة التنفيذية لسنة 2023، وتمت الموافقة عليها.

#مجلس إدارة المواصفات والمقاييس

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