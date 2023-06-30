محافظ جنين يطلع مستشار العاهل الأردني على آثار عدوان الاحتلال الأخير

جنين/سما/

أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأحد، مستشار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لشؤون المقدسات الإسلامية والمسيحية عبد الناصر نصار والوفد المرافق، على آثار عدوان جيش الاحتلال على جنين ومخيمها.

وأشاد الرجوب بدور المملكة الأردنية وشعبها في دعم شعبنا الفلسطيني حتى نيل حريته واستقلاله، وبالعلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين.

وتطرق إلى حاجة المحافظة إلى التنمية الشاملة عبر تنفيذ المزيد من المشاريع التطويرية، مشيرا إلى أن الاحتلال مستمر في عدوانه، من خلال اعتداءاته المتكررة والمستمرة، والتي تعيق حركة التنمية والتطور والأمن والاستقرار.

من جهته، ندد نصار بالعدوان الذي خلّفه جيش الاحتلال على المدينة ومخيمها، ومؤكدا عمق التواصل التاريخي بين أبناء الشعب الواحد.

وشدد على دعم الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية للشعب الفلسطيني حتى نيل حريته واستقلال.

وقام الرجوب ونصار والوفد المرافق بجولة تفقدية في جنين ومخيمها، حيث التقى برئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين محمد الصباغ، وفعاليات المخيم، واطلع عن كثب على ما آلت إليه الأوضاع بسبب العدوان الأخير.

كما زار الوفد مقبرة شهداء الجيش الأردني في بلدة اليامون غرب جنين، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية نايف خمايسة، وأعضاء المجلس البلدي.