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فتوح يختتم زيارة رسمية الى نيكاراغوا

الأحد 23 يوليو 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يختتم زيارة رسمية الى نيكاراغوا



ماناجوا/سما/

اختتم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، زيارة رسمية تعد هي الاولى من نوعها بعد غياب طويل الى جمهورية نيكاراغوا، لتؤكد العلاقات التاريخية العميقة التي تربط الثورتين السنديانية والفلسطينية، والصداقة التاريخية التي تربط رئيس نيكاراغوا دانييل اورتيغا سافيدرا بالقائد الرمز ياسر عرفات.

وشارك رئيس المجلس الوطني في احتفالات الذكرى الـ44 لانتصار الثورة السنديانية، وارتدى رئيس نيكاراغوا الكوفية الفلسطينية، تأكيدا على حجم التضامن مع شعبنا.

وسلّم فتوح رئيس نيكاراغوا رسالتين من الرئيس محمود عباس، الأولى تهنئة في الذكرى الـ44 لانتصار الثورة السنديانية، وتؤكد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والثانية تعرض الحالة الاستعمارية الهمجية والاضطهاد التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في ظل حكومة نتنياهو الفاشية.

كما التقى بعدد من الشخصيات الدبلوماسية، حيث التقى بنجل الرئيس لاوريانو اورتيغا، واطلعه على جرائم الاحتلال، وخططه الاستيطانية، بدعم من الولايات المتحدة، والعديد من الدول الأوروبية التي امتثلت للإدارة الأميركية.

بدوره، ثمن لاوريانو مشاركة فلسطين في هذه الاحتفالات، لما تحمله من معانٍ كبيرة، مؤكدا الصداقة التاريخية بين الشعبين والثورتين، وموقف نيكاراغوا الداعم للقضية الفلسطينية، حتى نيل الشعب الفلسطيني الاستقلال، وقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وعلى صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، شجع لاوريانو على التبادل التجاري والاستثمار الفلسطيني في نيكاراغوا، حيث اتخذت حكومة نيكاراغوا مجموعة من التسهيلات للفلسطينيين، كدولة صديقة كالإعفاء الضريبي، وتسهيل الإقامة، والمعاملات الحكومية.

 وتمت مناقشة تقديم منح دراسية للفلسطينيين، حيث ابدى لاوريانو موافقته واستعداده لتقديم المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين.

كما التقى فتوح برئيس البرلمان النيكاراغوي جوستافو بوراس، واتفقا على اعادة انشاء لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية- النيكاراغوية وتفعيلها.

 كما دعا فتوح الى تكثيف التعاون المشترك، والانطلاق معا نحو تكاتف جهود برلمانات أميركا اللاتينية لمناهضة الامبريالية، و"الابارتهايد"، والتأكيد على حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.

 من جانبه، دعا رئيس البرلمان النيكاراغوي الى إعادة تشكيل لجنة الصداقة، برئاسة ويلفريدو نافارو.

من جهته، أكد وزير الخارجية النيكاراغوي دينيس بونكادا اثناء لقاء فتوح والوفد المرافق، أن النضال الفلسطيني هو نضال نيكاراغوا، وأدان الجرائم الإسرائيلية وعدوانها الغاشم على المدنيين والأبرياء.

ووجه فتوح دعوة الى رئيس البرلمان ووزير الخارجية الى زيارة فلسطين، والاطلاع على الاحتلال العنصري والاستيطان، وجدار الفصل العنصري.

#روحي فتوح

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