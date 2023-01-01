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المنظمات الأهلية تدعو بلدية غزة إلى عدم استبدال الحاجات الإنسانية للمواطنين بالربح والاستثمار

الأحد 23 يوليو 2023 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنظمات الأهلية تدعو بلدية غزة إلى عدم استبدال الحاجات الإنسانية للمواطنين بالربح والاستثمار



غزة / سما /

طالب رئيس شبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان، بلدية غزة بالتراجع عن قرارها السيطرة على استراحة شاطئ قطاع غزة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أنها أقيمت بتمويل فرنسي بقيمة 280 ألف يورو، وهي مخصصة للفئات الضعيفة في القطاع، ولا يجوز استيفاء أية رسوم منهم.

وأضاف أبو رمضان في حديث إذاعي، اليوم الأحد، أن الاستراحة تشكل متنفسًا لذوي الإعاقة، معتبرًا أن قرار البلدية مخالف لمبادئ حقوق الإنسان.

ودعا إلى عدم استبدال الحاجات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة بالربح والاستثمار، مؤكدًا وجود غياب للخطط التنموية لذوي الإعاقة، وعدم إشراك منظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الخاصة بهم.

#شبكة المنظمات الأهلية #بلدية غزة

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