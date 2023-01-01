Barbie أفضل عروض 2023

وكالات / سما /

تقوم الأفلام Barbie وOppenheimer بعمل انتعاشة فى شباك التذاكر ، فبعد تسجيل فيلم الحرب إجمالى إيرادات رائعة، تفتتح باربى عروضها بإيرادات ما بين 150 مليون دولار إلى 160 مليون دولار فى أمريكا الشمالية فقط، حيث أن الفيلم أحد أكبر العروض فى الآونة الأخيرة يليها 75 مليون دولار لـ"Oppenheimer"، حسبما نشر موقع hollywood reporter.

حصل فيلم Barbie على 22.3 مليون دولار في شباك التذاكر يومى الأربعاء والخميس، وهو أفضل عرض لعام 2023 لهذا العام حتى الآن، والفيلم وتقوم ببطولته النجمة العالمية مارجوت روبى فى دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج فى دور كين.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، بعد العرض الصحفى لفيلم Barbie، حصل على تعليقات إيجابية إلى حد كبير، والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من ScreenRant: " Barbieفاجأتنى وأعنى ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكى للغاية".

أحداث فيلم Barbie، تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالى.