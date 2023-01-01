800 ألف دولار تعويضا لطفلة أمريكية بسبب قطعة دجاج.. فما القصة؟؟

وكالات / سما /

منحت هيئة محلفين فى فلوريدا، طفلة تبلغ من العمر ثمانى سنوات، تعويضات بقيمة 800 ألف دولار بما يعادل 622 ألف جنيه إسترلينى، بعد أن أصيبت بحروق شديدة عندما سقطت قطعة دجاج على ساقها، بأحد مطاعم الوجبات السريعة.

أحرقت قطعة الدجاج الساخنة بشكل خطير، الطفلة أوليفيا كارابالو، عام 2019 - كان عمرها أربعة أعوام آنذاك - عندما فتحت وجبتها فى السيارة بمدينة تاماراك الأمريكية، بالقرب من فورت لودرديل فى فلوريدا، وذلك وفقًا لتقرير نشرته شبكة "BBC" البريطانية.

طلبت عائلة الطفلة تعويضات قدرها 15 مليون دولار، ووجدت هيئة المحلفين، فى مايو الماضى، أن مطعم الوجبات السريعة مسئولين عن الإصابة، وتداولت هيئة محلفين مختلفة فى مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا، القضية لمدة تقل عن ساعتين، يوم الأربعاء، قبل أن تصل إلى حكمها بشأن الأضرار، وفقًا لصحيفة Sun Sentinel.

حصلت الطفلة كارابالو، على 800 ألف دولار كتعويض من المطعم عن الألم والمعاناة والمعاناة النفسية، بما فى ذلك 400 ألف دولار للسنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى 400 ألف دولار للمستقبل.

ووصف الفريق القانونى للأسرة، فى بيان، القرار بأنه "بالغ الأهمية"، فيما قالت والدة الفتاة، فيلانا هولمز، لوسائل إعلام أمريكية خارج المحكمة: "أنا فى الحقيقة سعيدة لأنهم استمعوا إلى صوت أوليفيا وتمكنت هيئة المحلفين من إصدار حكم عادل".