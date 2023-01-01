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أمازون تعتزم بناء منشأة بـ(120) مليون دولار لمعالجة الأقمار الصناعية

الأحد 23 يوليو 2023 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمازون تعتزم بناء منشأة بـ(120) مليون دولار لمعالجة الأقمار الصناعية



وكالات / سما /

أعلنت شركة "أمازون" عن خطة لاستثمار 120 مليون دولار لبناء منشأة لمعالجة الأقمار الصناعية في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في فلوريدا.

وتأتي هذه الخطوة مع استعداد شركة التكنولوجيا العملاقة لإطلاق أول قمر صناعي لها من أجل مشروعها الطموح الموسم بشبكة "مشروع كويبر" لنشر الانترنت.

وسينجز المشروع في منشأة الإطلاق والهبوط التاريخية، التي تم استخدامها في السابق لمهمات مكوك الفضاء التابع لناسا.

وتقوم حاليا شركة "سبيس فوريدا"، ذراع التنمية الاقتصادية الفضائية في الولاية، بتأجير منشأة الإطلاق والهبوط وتشغيلها.

وأعرب فرانك ديبيلو، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس فلوريدا"، عن سعادته بأن تصبح "أمازون" أول مستأجر كبير لمنشأة الإطلاق والهبوط، ما يؤكد أهمية النظام البيئي الفضائي بأكمله في الولاية.

ويستهدف "مشروع كويبر" تأسيس شبكة واسعة تتكون من 3236 قمرا صناعيا في مدار منخفض من الأرض، لتوفير اتصال عالمي عالي السرعة بشبكة الانترنت.

#الأقمار الصناعية #أمازون

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