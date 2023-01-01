الاحتلال يخطر بهدم منشآت في سلوان ويقتحم عدة أحياء بالقدس

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة بلدات في محافظة القدس المحتلة، وسلّمت أوامر هدم في بلدة سلوان.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة العيسوية، وضاحية البريد ببلدة الرام، لتركيب جدار معدني، فوق مقطع جدار الفصل العنصري شمال شرق القدس.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اقتحمت قوات الاحتلال حي عين اللوزة وسلّمت أوامر هدم لعدد من المحال التجارية في الحي تعود لعائلة العباسي، كما سلمت المواطن يعقوب الرجبي قرارا بهدم منزله في حي بطن الهوى بالبلدة.