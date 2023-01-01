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حماس ستشارك .. النخالة يشترط حضور اجتماع القاهرة بهذا الشرط ..

الأحد 23 يوليو 2023 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ستشارك .. النخالة يشترط حضور اجتماع القاهرة بهذا الشرط ..



غزة/ سما /

اشترط أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، الأحد، حضور حركته لاجتماع الأمناء العامين الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الجاري،  بالإفراج عن المعتقلين.

وقال النخالة في تصريح صحفي مقتضب، لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين  في سجون السلطة الفلسطينية. وفق نص تصريحه.

وتنفي السلطة الفلسطينية أن يكون لديها أي معتقلين سياسيين، وتقول إن من تعتقلهم يتم على خلفية قضايا جنائية وخاصة بعد مهاجمة مركز للشرطة في بلدة جبع جنوب جنين.

وكانت حركة حماس أكدت أنها ستشارك في الاجتماع المرتقب، كما أعلن عن ذلك خليل الحية عضو المكتب السياسي للحرك خلال لقاء وطني بغزة.

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