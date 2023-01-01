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حزب الله: العدو لا يستطيع ان يرغم المقاومة على ازالة خيمة على الحدود مع فلسطين

الأحد 23 يوليو 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: العدو لا يستطيع ان يرغم المقاومة على ازالة خيمة على الحدود مع فلسطين



وكالات / سما/

 أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله بلبنان، النائب محمد رعد، أن إسرائيل يجب أن تنسحب من كافة الأراضي اللبنانية، محذرا من أن "هذا الأمر غير مسكوت عنه بمفكرة المقاومة".

وقال محمد رعد في كلمتين له بالجنوب اللبناني: "إننا نُفسح المجال حفاظا على عيشنا الواحد في هذا البلد ومن أجل أن نحفظ استقراره، وأن نجد الصيغة التي يمكن أن نتوافق فيها مع الآخرين، من أجل أن يبقى وطننا سيدا، حرا، عصيا على الابتزاز والارتهان لإرادة الأجنبي".

وأردف رعد: "يريدون من كل الأساليب التي يستخدمونها أن يتسللوا لينتهكوا سيادتنا في هذا البلد، تارة عبر السياسة النقدية، وتارة عبر السياسة الدفاعية، وطورا عبر القضاء أو عبر التخريب والإرهاب، وأخرى عبر ثنينا عن مواجهة مصيرنا"، متابعا: "قطعنا شوطا كبيرا في فضح هذه الأساليب وإثبات عقمها، ويكفي اليوم ما نشهده من قصور وضعف لدى العدو الصهيوني، الذي كان يخيف المنطقة وجيوشها في الزمن الغابر".

وأضاف: "هذا الاحتلال الذي كان يقصف في عواصم البلدان العربية من دون أن يعير اعتبارا لأحد ومن دون أن يحسب حسابا لا لميثاق أمم متحدة ولا لقانون دولي، وفي السبعينات هو نفسه الذي قصف مفاعل تموز في العراق حتى يقضي على أي إمكانية لبناء قوة، ولو من أجل تطوير علمي أو تصنيع عسكري، لكنه الذي أغار على العراق في السبعينات، اليوم لا يستطيع أن يرغم المقاومة على إزالة خيمة على الحدود مع فلسطين" .

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