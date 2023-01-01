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صورة.. تعرف على مباريات اليوم الأحد في كأس غزة

الأحد 23 يوليو 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. تعرف على مباريات اليوم الأحد في كأس غزة



غزة / سما /

تتواصل منافسات دور الـ 32 من كأس كرة القدم في قطاع غزة "بطولة المرحوم إبراهيم أبو سليم" مساء اليوم الأحد بإقامة مباراتين على الملاعب المعشبة بالقطاع.

ويلعب في المباريات, بيت حانون الأهلي "درجة أولى" مع شباب خانيونس "ممتازة" في ملعب اليرموك بمدينة غزة، وخدمات الشاطئ "ممتازة" مع جماعي رفح "ثانية" على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وتنطلق المباريات عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت فلسطين، علما أنه سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم الفائز، إذا تواصل التعادل في الوقت الأصلي من عمر اللقاءات.


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#كأس غزة #غزة

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