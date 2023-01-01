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4 متأهلين و13 هدفاً في 4 انتصارات باليوم الثاني لكأس غزة

الأحد 23 يوليو 2023 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 متأهلين و13 هدفاً في 4 انتصارات باليوم الثاني لكأس غزة



غزة / سما /

تأهلت أندية شباب رفح، وغزة الرياضي، وشباب جباليا، وخدمات خانيونس إلى دور ال 16 من كأس غزة الذي  يحمل اسم المرحوم “إبراهيم أبو سليم” بعد الفوز على الجلاء ، والأقصى ، واتحاد دير البلح ، وخدمات النصيرات، على التوالي.

وتخطى شباب رفح حامل اللقب، نادي الجلاء 1/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب الدرة.

سجل أهداف الزعيم طارق أبو غنيمة (3 أهداف) ومحمد أبو دان، بينما سجل هدف الجلاء الوحيد خميس الحلو.

وعلى استاد خانيونس تفوق غزة الرياضي على الأقصى 1/2، سجل للأول تامر أبو فارس وكامل الترامسي، واحرز الثاني فادي أبو حصيرة.

ونجح شباب جباليا في الفوز على اتحاد دير البلح 1/2 في المباراة التي أقيمت على ملعب اليرموك ، حيث سجل للثوار أدهم خطاب ويوسف جندية ، وسجل للاتحاد خالد المسلمي.

وحسم خدمات خانيونس تفوقه على خدمات النصيرات بركلات الترجيح 1/3 بعد انتهاء المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، بعدما تقدم النصيرات عبر خالد النجار وتعادل رمضان شبير لخانيونس.

وفي مباريات غداً الأحد يلتقي، بيت حانون الأهلي مع شباب خانيون على ملعب اليرموك، بينما يتواجه خدمات الشاطئ  مع جماعي رفح على ملعب الدرة.

#كأس غزة

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