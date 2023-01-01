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شباب الخليل يستقر على تشكيلته الرياضية للنادي

الأحد 23 يوليو 2023 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب الخليل يستقر على تشكيلته الرياضية للنادي



الخليل / سما /

أنهت اللجنة الرياضة لنادي شباب الخليل ترتيباتها الأخيرة بخصوص تشكيلتها النهائية، وكان رئيس نادي شباب الخليل الأستاذ مثقال الجعيري قد بارك تشكيل اللجنة الرياضية بعد الاطلاع التفاصيل كافة بما بتعلق بأعضائها وطبيعة عملهم لموسم 2023-2024.

وضمت اللجنة الرياضية كلًا من:

مصعب أبو عمر… سكرتير اللجنة الرياضية

جلال سدر.. نائب سكرتير اللجنة الرياضية

محمد فواز أبو عيشة… أمين سر اللجنة الرياضية

زيدان الجعبة... أمين الصندوق

عبد الحليم الزرو... مسؤول ملف الإعلام

معتز شاهين… متابعة ملف شؤون اللاعبين

محمد الكرد.. متابعة ملف شؤون اللاعبين

شفيق سدر… متابعة ملف شؤون اللاعبين

أحمد الجعبة... متابعة ملف شؤون اللاعبين

شاهر مطاوع… العلاقات العامة

مسلم سدر.. العلاقات العامة

دياب النتشة.. العلاقات العامة

وفي حديث للمركز الإعلامي لنادي شباب الخليل، قال مصعب أبو عمر سكرتير اللجنة الرياضية إن اللجنة ستُسخر كل إمكانياتها من أجل دعم ومساندة الإدارة، وخدمة اللاعبين، وتوفير ما يحتاجه الفريق.

#شباب الخليل

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