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جبل المكبر يوقع اتفاقية توأمه تاريخيه مع النادي الافريقي التونسي

الأحد 23 يوليو 2023 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جبل المكبر يوقع اتفاقية توأمه تاريخيه مع النادي الافريقي التونسي



القدس المحتلة / سما /

وقع نادي جبل المكبر المقدسي اتفاقية توأمه هامه مع النادي الافريقي التونسي مساء الاربعاء في العاصمة تونس بحضور شخصيات اعتباريه ورسميه فلسطينية وتونسية وبرعاية من صندوق ووقفية القدس.

وجرى حفل التوقيع بحضور السفير الفلسطيني في تونس هائل الفاهوم ورئيس النادي الافريقي يوسف العلمي وبعثه نادي جبل المكبر المكونه من امين السر عبدالله السرخي ونائب الرئيس علي عويسات واعضاء مجلس الاداره محمد علي صري واسماعيل سرور ورئيس رابطة اندية القدس احمد سرور وناصر التوتنجي ممثلا عن رئيس مجلس ادارة الصندوق السيد منيب المصري .

وتخلل الحفل عدة كلمات أكد فيها الحضور على الاهميه التاريخية لهذه الاتفاقية كونها تجسد التعاضد والتآخي التاريخي بين الشعبين الفلسطيني والتونسي تاكيدا على الدور المعهود لتونس قيادة وشعبا في دعم صمود الفلسطينيين والوقوف عند احتياجات المقدسيين في العاصمة المحتلة ومساعيها للنهوض بواقع الشباب الفلسطيني

وحسب بنود الاتفاقية فانه يجري العمل على الترتيب لاقامة مباراة تاريخية وديه على ارض تونس الشقيقه بين الناديين بحضور جماهيري كبير في خطوه لايصال رساله تضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادله .

وتاتي اتفاقية التوأمه هذه بمبادره ورعاية كريمة من صندوق وقفية القدس

هذا وشهد حفل التوقيع حضورا جماهيريا كبيرا اضافة الى اهتمام واسع من وسائل الاعلام التونسية لما تجسده الاتفاقية من تعزيز العلاقات الاخوية الوطيده بين الشعبين التونسي والفلسطيني .

#نادي جبل المكبر #اتفاقية #النادي الافريقي التونسي

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