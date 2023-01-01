  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تياجو ألكانتارا يُحدد أولويته في حالة الرحيل عن ليفربول

الأحد 23 يوليو 2023 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تياجو ألكانتارا يُحدد أولويته في حالة الرحيل عن ليفربول



وكالات / سما /

يسعى النجم الإسباني الدولي تياجو ألكانتارا، لاعب ليفربول، لحسم معالم مُستقبله في ظل اهتمام عدد من الأندية بخدماته.

ولم يُقدم تياجو المستويات المُتوقعة منه في قلعة الريدز، الأمر الذي فتح الباب أمام إمكانية رحيله عن أنفيلد رود.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن تياجو يُعد خياراً لناديين في المملكة العربية السعودية، ويُقوم اللاعب الإسباني بتقييم الخيارات المطروحة أمامه.

وأشار التقرير إلى أن تياجو لا يميل للمُوافقة على فكرة اللعب في الدوري السعودي، ولكنه يدرس الرحيل عن ليفربول.

ولفت التقرير إلى أن تياجو يرغب في العودة من جديد لأجواء الدوري الإسباني، ويحظى اللاعب بمُتابعة من ناديي ريال سوسيداد وإشبيلية.

ويبلغ تياجو من العُمر 32 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده مع ليفربول في يونيو 2024.

وكان اللاعب المُخضرم قد انتقل للريدز في سبتمبر 2020، ومنذ ذلك الحين لعب 97 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 3 أهداف، وصنع 6، وسبق له اللعب لناديي برشلونة وبايرن ميونخ.

#تياجو ألكانتارا #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

موعد بدء العام الدراسي الجديد (2023-2024) في فلسطين

جنرالات إسرائيليون يطالبون بالإطاحة بنتنياهو .. هجوم على غالانت

"إسرائيل": كبار المسؤولين الأمنيين يهددون بوقف تطوعهم و 10 آلاف جندي احتياط يعلقون خدمتهم

بن شبات: حماس غير مردوعة وما يجمعها مع إيران وحزب الله أكثر مما يفرقها

مأساة في ليلة الفرح: جريمة قتل تهز قرية جسر الزرقاء

من هو محرق القرآن في السويد؟

فيلم إسرائيلي جديد عن غولدا مائير يكشف حقيقة الجاسوس أشرف مروان

الأخبار الرئيسية

بالأسماء .. تشكيل الهيئة القيادية العليا لحركة فتح- إقليم السجون

"إسرائيل" تواجه ساعات حاسمة في مصير انقسامها

إخضاع نتنياهو لجراحة زرع جهاز لتنظيم نبضات القلب

IMG_6613

"إسرائيل": كبار المسؤولين الأمنيين يهددون بوقف تطوعهم و 10 آلاف جندي احتياط يعلقون خدمتهم

8c689ff0-5921-4d45-9363-a38ed31afdca

صحيفة تكشف أبرز التحفظات لدى حماس والجهاد لإنجاح اجتماع القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية