تياجو ألكانتارا يُحدد أولويته في حالة الرحيل عن ليفربول

وكالات / سما /

يسعى النجم الإسباني الدولي تياجو ألكانتارا، لاعب ليفربول، لحسم معالم مُستقبله في ظل اهتمام عدد من الأندية بخدماته.

ولم يُقدم تياجو المستويات المُتوقعة منه في قلعة الريدز، الأمر الذي فتح الباب أمام إمكانية رحيله عن أنفيلد رود.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن تياجو يُعد خياراً لناديين في المملكة العربية السعودية، ويُقوم اللاعب الإسباني بتقييم الخيارات المطروحة أمامه.

وأشار التقرير إلى أن تياجو لا يميل للمُوافقة على فكرة اللعب في الدوري السعودي، ولكنه يدرس الرحيل عن ليفربول.

ولفت التقرير إلى أن تياجو يرغب في العودة من جديد لأجواء الدوري الإسباني، ويحظى اللاعب بمُتابعة من ناديي ريال سوسيداد وإشبيلية.

ويبلغ تياجو من العُمر 32 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده مع ليفربول في يونيو 2024.

وكان اللاعب المُخضرم قد انتقل للريدز في سبتمبر 2020، ومنذ ذلك الحين لعب 97 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 3 أهداف، وصنع 6، وسبق له اللعب لناديي برشلونة وبايرن ميونخ.