اختبار حاسم لأردا جولر قبل بداية الموسم مع ريال مدريد

وكالات / سما /

سيخوض نجم ريال مدريد أردا جولر اختبارًا مهمًا للتعرف على حالته بعد إصابة طفيفة في الساق، وسيتم تقييمه من جانب الفريق الطبي في النادي لمعرفة قدرته على العودة سريعًا.

ينتظر النجم التركي الواعد بقوة الظهور الأول مع فريق اللوس بلانكوس والذي قد يتأخر، وعلى اللاعب التركي الدولي أن يكسب معركته مع لياقته البدنية في لك الفترة.

انضم جولر إلى فريق ريال مدريد في رحلته إلى الولايات المتحدة في جولة ما قبل الموسم، وعليه أن يواجه فريق ميلان غدًا في كاليفورنيا.

وفقًا للتقارير الواردة من صحيفة الأس الإسبانية فإن جولر سينتظر التعرف على تقييم الطاقم الطبي لإصابته، وقد تمت إزالته من مجموعة التدريب الرئيسية في الجلسة التدريبية الأخيرة مع نصائح بأخذ راحة.

لا يتوقع أن يُخاطر ريال مدريد في هذا الوقت من الفترة التحضيرية مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، على الرغم من الإصابة ليست مصدر قلق خطير ولكن أنشيلوتي لا يريد الدفع به إلا عندما يكون جاهزًا بنسبة 100%.