اشتية يدين.. اغتيال الفلسطيني مؤيد حميدي منسق برنامج الأغذية العالمي في اليمن

رام الله / سما /

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، إقدام مسلحين جنوب محافظة تعز اليمنية، على اغتيال المواطن الفلسطيني مؤيد حميدي، منسق برنامج الأغذية العالمي في المحافظة، خلال قيامه بعمله الإنساني بتقديم العون والمساعدة للشعب اليمني الشقيق.

وأعرب اشتية عن حزنه الشديد لهذه الجريمة البشعة، واصفاً الفقيد بشهيد الإنسانية، ودعا السلطات اليمنية في محافظة تعز؛ لإلقاء القبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة.

وتقدم اشتية من عائلة الفقيد بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.