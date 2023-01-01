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رسمياً.. برشلونة يلغي مباراته الودية أمام يوفنتوس

الأحد 23 يوليو 2023 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. برشلونة يلغي مباراته الودية أمام يوفنتوس



وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي مساء السبت، عن إلغاء مباراة الفريق الودية، التي كانت ستقام فجر الأحد، في جولة الولايات المتحدة الأمريكية الصيفية تحضيراً للموسم الكروي الجديد، أمام فريق يوفنتوس الإيطالي.

وأوضح النادي أن السبب يرجع لمعاناة عدد من لاعبي الفريق الكتالوني من فيروس في المعدة، ما تسبب في حالات إسهال عديدة، ما يجعل المباراة تلغى، على حد قول النادي الكتالوني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه من المتوقع أن يتعافى اللاعبين بشكل تام من الإصابة في غضون يومين، مع وجود اشتباه في تعرض أحد اللاعبين في النادي لعدوى خلال زيارته لأفريقيا خلال فترة العطلة الصيفية، بسبب عدم حصوله على كافة التطعيمات اللازمة.

وأشار الصحفي فيكتور مالو إلى أن ما يحدث في قائمة برشلونة هو حالات تسمم، على الرغم من قول النادي في بيانه أنه مجرد التهاب في المعدة والأمعاء.

من جهتها، أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن المصابين وصل عددهم إلى 12 لاعباً، ليس من ضمنهم المدرب تشافي هيرنانديز.

#برشلونة #يوفنتوس

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