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صدام منتظر بين لويس إنريكي وباريس

الأحد 23 يوليو 2023 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صدام منتظر بين لويس إنريكي وباريس



وكالات / سما /

كشفت شبكة ريليفو الإسبانية النقاب عن بوادر صدام بين المدرب الإسباني لويس إنريكي، وإدارة ناديه الجديد، باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب نجم الفريق، كيليان مبابي.

إدارة النادي الباريسي قررت إبعاد اللاعب عن معسكر الفريق التحضيري للموسم الكروي الجديد، وإجباره على التدرب مع فريق الرديف واللاعبين العائدين من الإعارة، من أجل إجباره على اتخاذ واحد من قرارين في الوقت الحالي بخصوص مستقبله.

ويريد باريس من مبابي أن يوقع على عقد جديد، يبقى بموجبه في بارك دي برانس، بدلاً من العقد الحالي الذي سينتهي في يونيو 2024، وإن لم يحدث ذلك، يرحل في الصيف الحالي على الفور، بدلاً من الخروج المجاني في نهاية الموسم، وما سيعنيه من مشاكل مالية لإدارة النادي.

إنريكي لم يعجبه ما فعله النادي مع مبابي، ولا يشعر بالراحة للوضعية الحالية، ووفقاً للشبكة الإسبانية فإن المدرب السابق لبرشلونة لن ينفذ أوامر الإدارة، لو انتهى الأمر بعدم جلوس مبابي على طاولة واحدة مع بي إس جي لتجديد عقده.

ويرغب إنريكي في عدم إرسال مبابي للمدرجات، حال استمراره مع النادي حتى بدون تجديد العقد، ويريد الاستفادة من وجوده في قائمة الفريق لتحسين مستوى الهجوم طوال الموسم.

#باريس سان جيرمان #لويس إنريكي #كيليان مبابي

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