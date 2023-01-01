بايرن ميونخ يفقد نجمه الجديد لمدة شهر ونصف!

وكالات / سما /

يفقد نادي بايرن ميونخ الألماني خدمات نجمه الجديد لفترة قد تصل إلى شهر ونصف في الفترة المقبلة، بسبب الإصابة، حسب المعلومات التي أوردتها صحيفة بيلد الألمانية، مساء أمس السبت.

وأعلن بايرن ميونخ في بيان رسمي عن تعرض الوافد الجديد، رافائيل جويريرو، للإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم، وسيضطر بسببها للغياب عن الفريق في الوقت الراهن.

وأفاد بيان البايرن بأن اللاعب يعاني من تمزق عضلي في الفخذ الأيمن، وسيغيب بذلك عن جولة الفريق الآسيوية التحضيرية قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ووفقاً لبيلد فإن غياب جويريرو لن يقتصر فقط على الجولة الآسيوية، وربما يستمر لبداية الموسم في الدوري الألماني، مع توقعات بغيابه لمدة تصل إلى ستة أسابيع، وقد ينهي اللاعب البرنامج العلاجي في فترة 5 أسابيع على أقل تقدير.

وكان البايرن قد تعاقد مع جويريرو من غريمه، بوروسيا دورتموند، بعقد مدته ثلاثة سنوات، حتى يونيو 2026، كلاعب حر، بعدما انتهى ارتباطه بأسود الفيستفاليا في نهاية شهر يونيو الماضي.