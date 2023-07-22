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مستوطنون يجرفون 15 دونما وينصبون خياما جنوب غرب الخليل

الأحد 23 يوليو 2023 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

جرف مستوطنون، اليوم الأحد، أكثر من 15 دونما في منطقة خلة طه جنوب غرب الخليل، ونصبوا خياما فيها، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية ، بأن مستوطني "نجاهوت" الجاثمة على أراضي المواطنين بين قريتي دير سامت وبيت عوا، جرفوا أراضي تعود ملكيتها إلى عائلة المسالمة ونصبوا خيمتين فيها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام واجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح، فيما أصيب مصور وكالة "وفا" مشهور الوحواح برضوض نتيجة الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال.

#الخليل #مستوطنون

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