رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، تشييع شهيديْ سبسطية والجلزون، ومواجهات في قريتي المزرعة الغربية وعوريف خلال تصدي المواطنين لاعتداءات المستوطنين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصف الثلاث:

* "القدس":

- بمشاركة 185 ألف شخص.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو قبالة الكنيست

- الآلاف يشيعون الشهيدين فوزي مخالفة ومحمد البايض في سبسطية والجلزون.. مستوطنون يعتدون على مدرسة ومنازل في عوريف والمزرعة الغربية

- تحذيرات من مشروع اسرائيلي لتهويد بلدة وموقع سبسطية الأثري

- اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيد مخالفة في سبسطية

* "الحياة الجديدة":

- تشييع جثماني الشهيدين مخالفة والبايض وارهاب المستوطنين يطال المزرعة الغربية وعوريف.. اصابتان برصاص الاحتلال المعدني بالرأس في مخيم الجلزون واعتقال سبعة مواطنين في الضفة واقتلاع أشتال في الظاهرية

- اشتية يقدم العزاء بالشهيد فوزي مخالفة في سبسطية ويعلن انتهاء أزمة الكهرباء في طولكرم

- ترحيب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

- قتيلان و6 اصابات خطيرة في جرائم إطلاق نار بأراضي الـ48

- اتساع التظاهرات في اسرائيل.. و10 آلاف جندي احتياط يعلقون خدمتهم

* "الأيام":

- مواجهات في قريتي المزرعة الغربية وعوريف خلال تصدي المواطنين لاعتداءات المستوطنين

- حشود تشيع شهيدي الجلزون وسبسطية

- اعتقال شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز الجلمة

- الاحتلال يعتقل 3 شبان من بيت لحم بزعم طعنهم مستوطنا

- اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الجلزون

- عشرات الآلاف يزحفون نحو "الكنيست" وتجدد تظاهرات السبت في مدن اسرائيل

- "اللجنة القطرية" تقرر سلسلة خطوات احتجاجية رفضا للجريمة وتقليص الميزانيات الحكومية

- قتيلان و6 اصابات خطيرة في جرائم إطلاق نار داخل أراضي الـ48